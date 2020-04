Coalitie wil Turken vanaf mei laten inburgeren

Turken hoefden sinds 2011 niet langer verplicht in te burgeren, omdat Europese regelgeving dat in de weg stond. Inmiddels is de situatie veranderd en dus was Koolmees bereid alsnog Turkse nieuwkomers te verplichten om in te burgeren. Dat wilde hij tegelijk invoeren met het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat zou vanaf begin volgend jaar in gebruik worden genomen, maar de invoering is inmiddels verplaatst naar 1 juli 2021. De overheid, gemeentes en andere organisaties zeiden meer tijd nodig te hebben.

Dat duurt de Kamer te lang. Kamerleden Becker (VVD), Peters (CDA), Paternotte (D66) en Segers (ChristenUnie) vragen de minister om per 1 mei van dit jaar de inburgeringsplicht al in te voeren. Ze wijzen erop dat Koolmees zelf aan de Kamer heeft gemeld dat het uitvoeringstechnisch mogelijk zou zijn om de verplichting al eerder in te voeren en het ook in zijn begroting zou passen.

De Kamerleden vragen ook aan Koolmees of hij bij een snellere invoering ook de kans wil geven aan Turkse nieuwkomers die voor 1 mei een verblijfsvergunning kregen zich vrijwillig aan te melden voor de inburgering.