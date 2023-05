Premium Het beste van De Telegraaf

Alweer kasteel te koop: ’Duur? Voor deze prijs koop je normaal nog geen studio’

Door Thomas Jansen

Ⓒ Immo Minnaert

NIEUWERKERKEN - 2,5 miljoen euro. Voor dat bedrag is het kasteel van Wijer in Nieuwerkerken van u. Het is al het zesde kasteel in Belgisch Limburg dat de voorbije maanden op de markt komt. Wat is er aan de hand? „Duur? De prijs per vierkante meter is heel laag.”