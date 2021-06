Wooncomplex in Waddinxveen ontruimd vanwege wateroverlast: ’Water stroomde uit plafondlampen’

„We kregen eerst een melding van iemand op de derde verdieping bij wie het water uit de plafondlampen stroomde. Daarna is het water steeds dieper het complex binnengedrongen en hebben we besloten de stroom eraf te halen. Voor de veiligheid van de bewoners is besloten te ontruimen”, aldus voorlichter.

Bewoners wordt gevraagd zoveel mogelijk onderdak te vinden bij familie of vrienden. Wie geen plek kan vinden krijgt hulp van de gemeente voor de eerste nacht. Er is een hotel geregeld in Gouda.

Het pand is inmiddels overgedragen aan de eigenaar die ervoor moet zorgen dat de situatie weer veilig genoeg is om terug te keren, meldt de veiligheidsregio.