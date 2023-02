Alligator van 1,20 meter in park New York gevangen: ’Godzilla’

De alligator heeft in Amerikaanse media de bijnaam Godzilla meegekregen. De dieren komen vooral voor in warmere delen van de VS, zoals Florida. De gezondheid van het dier liet dan ook te wensen over. Hij had veel te koud, laat NYC Parks weten.

Hoe de alligator in het meer terecht is gekomen, is onduidelijk. Het dier is mogelijk door iemand losgelaten. In de parken van de Amerikaanse stad is dat verboden, benadrukken de autoriteiten.