Zwaargewonde motorrijder overleden door aanrijding met trekker

De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Vlak voor de aanrijding reed er nog een motorrijder in de buurt. De politie is op zoek naar deze man als getuige en heeft een signalement gedeeld.

De man uit Midden-Groningen is al het vijfde dodelijke slachtoffer dit weekend die op een motor reed. In Kapelle (Zeeland) overleed zaterdagochtend een motorrijder na een botsing op een landbouwvoertuig. In Ederveen (Gelderland) overleed zaterdagmiddag een 25-jarige motorrijder na een botsing op een auto die afsloeg. Twee 19-jarigen op een motor overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een ongeluk in het Brabantse Oeffelt, daarbij waren geen andere voertuigen betrokken.