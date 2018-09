Reddingsbrigade: kijk uit voor onweer

Volgens de reddingsbrigade is de watertemperatuur nog steeds vrij koud en is er daarom kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen in de problemen komen in het water.

Ouders met kinderen krijgen verder het advies om hun kind een 06-polsbandje om te doen met een telefoonnummer van een van de ouders of begeleiders en goed op de kinderen te letten.