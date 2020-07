Wisselvallig weer voor vakantieganger in eigen land

Volgens het weerbureau zijn daarbij ook een aantal buien mogelijk. Maar men voorspelt dat het een groot deel van de tijd droog blijft.

Vakantie voor regio Midden

Aankomend weekend luidt regio Midden de vakantie in. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden wordt het voor de meeste mensen prima zomerweer. Regionaal kan het zelfs 25 graden worden en er staat weinig wind. „De kans op die temperatuur is in het zuiden zo’n 50 procent en in het midden 20 procent”, licht Weeronline toe.

’Zaterdag is’ en lijkt de mooiste dag van het weekend te worden. Op zondag kan de wind gaan draaien en neemt de onzekerheid rond het weerbeeld toe. Hoe sneller de wind richting het noordwesten draait, hoe eerder het in de middag afkoelt.

We kabbelen voort

Volgens Weeronline is het weer van aankomend weekend kenmerkend voor de rest van de zomer. „Flinke pieken zijn er niet en wanneer de temperatuur een keer iets hoger uitvalt, is dat van korte duur.”

Het weerbureau voorspelt dat het na het weekend weer kouder wordt maar de kans op buien klein blijft. Men belooft dat de Nederlandse vakantieganger regelmatig toch van het zonnetje kan genieten. ,,Je zweet tenminste niet je tent uit en drijft ook niet weg’’, aldus meteoroloog Yannick Damen.