Slechts één op tien smeert

Dat blijkt uit gloednieuw onderzoek van het marktonderzoekbureau TNS Nipo, in opdracht van KWF Kankerbestrijding, onder ruim duizend Nederlanders.

De algemene kennis over de kans op huidkanker wordt echter alleen toegepast op het strand of tijdens een zonvakantie in het buitenland. Dan smeert respectievelijk 61 en 57 procent de blote delen lustig in met een zwoel geurende lotion mét beschermfactor. Echter, buiten op het sportveld of het terras denkt slechts 10 procent (!) aan dat smeermoment.

Risico

„Dat er helaas onverstandig met de zon wordt omgegaan, blijkt ook uit het feit dat 36 procent van de ondervraagden in de enquête aangeeft het afgelopen jaar één of meer keren te zijn verbrand”, zegt KWF-woordvoerster Marsja Meijer. „Dát geeft een verhoogde kans op huidkanker, alhoewel we natuurlijk níemand willen aanmoedigen niet van de zon te genieten. De zon is heerlijk en gezond en goed voor de vitaminen, mits hij verstandig wordt genoten!”

KWF Kankerbestrijding heeft zowel ouders als scholen opgeroepen kinderen/leerlingen ervoor te laten zorgen dat zij beschermd zijn wanneer zij de zon in gaan. Het kankerfonds wil dat het insmeren van schoolkinderen vanaf volgend jaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van ouders en scholen. „Bij crèches wordt dit al gedaan. Ook voor scholen zou dit een verplichting moeten zijn.”

Het totaal aantal nieuwe patiënten met huidkanker is in Nederland gestegen van 47.500 in 2012 naar bijna 53.000 in 2014. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende soort kanker in Nederland. Als deze trend zich doorzet, zijn er naar verwachting circa 75.000 nieuwe huidkankerpatiënten in 2020.