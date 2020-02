Verdachte meldt zich in zaak dode Eindhoven

Het slachtoffer werd zondagochtend 16 februari in alle vroegte door voorbijgangers zwaargewond aangetroffen op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven. Hij was toen al buiten bewustzijn. Per ambulance werd de man uit Best naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij nog dezelfde dag overleed. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het slachtoffer ernstig is mishandeld.