Minister Van Rijn wil nog geen maximum stellen aan aantal bedden op ic

„Verpleegkundigen staan onder een enorme spanning, een enorme druk”, realiseert de tijdelijke bewindsman zich. „Hoe drukker het wordt op die ic, hoe drukker het ook wordt voor hen. Daar luisteren wij goed naar.”

Gerton Heyne van beroepsvereniging V&VN wil echter meer dan begrip. In een interview met De Telegraaf luidt hij de noodklok over dat de politiek nóg verder lijkt te willen gaan dan de 2400 ic-bedden die aanstaande zondag gereed moeten zijn. Dat kan volgens hem eenvoudigweg niet. ,Elke wens boven de 2.400 is spelen met vuur, een illusie. Wat nu wordt gevraagd is al op het randje. Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik ic-verpleegkundigen opentrekken.”

Of het kabinet nu dan ook een plafond instelt voor het aantal ic-bedden? Van Rijn: „Dat kan ik niet zo zeggen. Ik vind het relaas van V&VN vooral een heel duidelijk signaal dat de druk heel hoog is. Daar moeten we rekening mee houden. Of het echt niet kan? Dat gaan we allemaal uitzoeken.”