Tienjarige jongen uit Vietnam al dagen vast onder de grond Kinderen redden uit gat is race tegen de klok: kans op overleven klein

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Reddingswerkers bij het gat waar twee dagen geleden de 10-jarige Thai Ly Hao Nam 35 meter naar beneden viel. Ⓒ ANP/HH

Het verhaal van de tienjarige jongen die al dagen vastzit onder de grond, houdt Vietnam in zijn greep. Honderden reddingswerkers doen er alles aan om hem in leven te houden. Maar wie eerdere voorvallen van ’putkinderen’ kent, weet dat de kans op overleven klein is.