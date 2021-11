Premium Het beste van De Telegraaf

Wisselende reacties aan grens op strengere Duitse coronaregels: ’Verkapte vorm van 2G’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Fred Arrachant wil wat langer in Duitsland blijven. Hij heeft zich daarom voor vertrek moeten aanmelden via Einreiseanmeldung.de. Ⓒ Robert Hoetink

Elten - En weer is het raak. Sinds zondag wordt Nederland door onze oosterburen als hoogrisicogebied aangemerkt. Ongevaccineerden die de grens over willen, wordt het knap lastig gemaakt. „Dit is een verkapte vorm van 2G”, klinkt het in de grensstreek in Oost-Nederland. Maar óók gevaccineerden moeten aan extra verplichtingen voldoen.