Terborg ontsteld na vernieling Joods monument: ’Weet zo iemand wat dit betekent?’

Het herdenkingsmonument, omgedoopt tot een struikeldrempel, staat aan de Silvoldseweg op nummer 22 in het Gelderse stadje en werd nog geen drie maanden geleden onthuld onder toeziend oog van nabestaanden van heinde en verre, onder meer uit Israël. Op diezelfde plek werd in 1901 de synagoge gebouwd en in de buurt zit nog een Joodse begraafplaats.

De meeste Joden die in Terborg vlak bij de Duitse grens woonden - zeker achttien mannen, vrouwen en kinderen - werden in de oorlog door de nazi’s weggevoerd en overleefden dat niet. Het gebedshuis werd verwoest. De Stichting Struikelstenen Gemeente Oude IJsselstreek ondernam actie om dat nooit te laten vergeten. Maar de glazen plaat waarop dat verhaal staat is volgens een zegsvrouw bijna niet meer te lezen, ook de QR-code met meer informatie is niet meer te scannen. Ze reageert teleurgesteld, en ietwat ontdaan over wie hier achter kan zitten. „Het is helemaal vol gekrast. Mensen vonden het blijkbaar te veel van het goede. Het is diep triest.”

Woedend

Otwin van Dijk, de burgemeester van Oude IJsselstreek, is woedend over de vernieling en vraagt zich hardop af of het om een doelbewuste antisemitische actie gaat. „Wie doet nou zoiets? Weet je wel wat zo’n struikeldrempel betekent? De struikeldrempel op de plek in Terborg waar ooit een synagoge stond is vernield”, plaatste hij op sociale media. Van Dijk hoopt dat getuigen zich nog melden, de vernielingen vonden afgelopen week al plaats. Het nieuws werd pas zondag naar buiten gebracht in de hoop dat dat antwoorden op zal leveren.

De stichting overweegt een camera te plaatsen bij het monument en er is aangifte gedaan bij de politie. „We beschikken gelukkig nog wel over een reserveplaat, die eigenlijk bedoeld was voor andere onvoorziene omstandigheden”, aldus Gerrie van Hasselt. Struikelstenen Gemeente Oude IJsselstreek legde zich toe op het vastleggen van de Joodse geschiedenis van dit deel in de Achterhoek, waar net als in heel Europa zogeheten Stolpersteinen liggen die herinneren aan omgebrachte Joden, vaak bij hun oude woning.

Dergelijke incidenten, ook al is nog onduidelijk uit welke hoek, wekken hoe dan ook zorgen binnen de Joodse gemeenschap, zegt opperrabbijn Binyomin Jacobs telefonisch terwijl hij onderweg is om een bruiloft in te zegenen. „Het doet me pijn en verdriet, maar het verbaast me helaas niet meer. Het beangstigt onze mensen, al ben ik zelf niet snel bang, het houdt je alert. Antisemitisme wordt steeds normaler - het naroepen, uitschelden - en dat zit gekoppeld aan polarisatie. Jodenhaat is onuitroeibaar en we moeten niet de illusie hebben dat het ooit verdwijnt. Je kunt er alleen iets aan doen door middel van onderwijs en via de ouders.”

Dat laatste beaamt Dave Heilbron van het Centraal Joods Overleg. Volgens hem zijn Joodse belangenorganisaties zich eerder dit jaar na een Amerikaans onderzoek naar kennis over de Holocaust ’doodgeschrokken’. Uit de studie bleek dat steeds meer jonge Nederlanders amper iets af weten van de Jodenvervolging of menen dat het aantal doden overdreven of zelfs een hoax is. „Het onderwijs in Nederland schiet tekort, dat moet echt worden bijgesteld. Een paar uur les in een curriculum over de Tweede Wereldoorlog is gewoon veel te weinig. Daar dringen we ook op aan bij de minister.”

Er vreemd van opkijken dat een Joods monument wordt beklad, dat doet Heilbron niet meer. „Om eerlijk te zijn krijgen we elke week wel zoiets op ons bureau. Ik schrik er niet meer van.”

Replica

Overigens staat er op de Westelijke Jordaanoever in het plaatsje Mevo Horon op initiatief van een nabestaande een exacte replica van het in de oorlog verwoeste gebedshuis in Oost-Nederland. Hij vond de bouwtekeningen van de synagoge toen hij onderzoek deed naar zijn familiegeschiedenis. In de sjoel in Israël hangt daarom ook een gedenkplaat ter nagedachtenis aan de weggevoerde Joden uit Terborg.