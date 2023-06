Terborg ontsteld na vernieling Joods monument: ’Weet zo iemand wat dit betekent?’

Het herdenkingsmonument, omgedoopt tot een struikeldrempel, staat aan de Silvoldseweg in het Gelderse stadje en werd nog geen drie maanden geleden onthuld onder toeziend oog van nabestaanden van heinde en verre, ook uit Israël. Op diezelfde plek werd in 1901 de synagoge gebouwd en in de buurt zit nog een Joodse begraafplaats.

De meeste Joden die in Terborg woonden, vlak bij de Duitse grens, werden in de oorlog door de nazi’s weggevoerd en overleefden dat niet. Het gebedshuis werd verwoest. De Stichting Struikelstenen Gemeente Oude IJsselstreek ondernam actie om dat nooit te laten vergeten. Maar de glazen plaat waarop dat verhaal staat is volgens een zegsvrouw bijna niet meer te lezen, ook de QR-code met meer informatie is niet meer te scannen. Ze reageert teleurgesteld, en ietwat ontdaan over wie hier achter kan zitten. „Het is helemaal vol gekrast. Mensen vonden het blijkbaar te veel van het goede. Het is diep triest.”

Woedend

Otwin van Dijk, de burgemeester van Oude IJsselstreek, is woedend over de vernieling en vraagt zich hardop af of het om een doelbewuste antisemitische actie gaat. „Wie doet nou zoiets? Weet je wel wat zo’n struikeldrempel betekent? De struikeldrempel op de plek in Terborg waar ooit een synagoge stond is vernield”, plaatste hij op sociale media. Van Dijk hoopt dat getuigen zich nog melden, de vernielingen vonden afgelopen week al plaats. Het nieuws werd pas zondag naar buiten gebracht in de hoop dat dat antwoorden op zal leveren.

De stichting overweegt een camera te plaatsen bij het monument en er is aangifte gedaan bij de politie. „Er ligt gelukkig wel een reserveplaat klaar, die eigenlijk bedoeld was voor andere onvoorziene omstandigheden”, aldus Gerrie van Hasselt.

Replica

Overigens staat er op de Westelijke Jordaanoever in het plaatsje Mevo Horon op initiatief van een nabestaande een exacte replica van het voormalig Gelderse gebedshuis. Hij vond de bouwtekeningen van de synagoge toen hij familie-onderzoek deed, meldde De Gelderlander eerder. In de sjoel in Israël hangt daarom ook een gedenkplaat ter nagedachtenis aan de weggevoerde Joden uit Terborg.