Autoraamreuzen onder één dak

Autotaalglas bestaat sinds 1986 en is uitgegroeid tot een franchiseorganisatie met 54 vestigingen verspreid over het land. Carglass telt in Nederland 56 eigen servicecentra. Beide merken worden onder de huidige naam voorgezet. De partijen brachten geen financiële details van de overname naar buiten.

Belron is naar eigen zeggen het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van reparatie en vervanging van autoruiten. Het is actief in 34 landen verspreid over vijf continenten en telt 26.500 werknemers die meer dan 11 miljoen klanten per jaar bedienen.