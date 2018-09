Australië stuurt asielzoekers naar Cambodja

Australië sloot vorig jaar een akkoord met Cambodja, dat in ruil voor miljoenen dollars aan ontwikkelingsgeld toezegde vluchtelingen over te nemen. De vier asielzoekers zijn tot dusver de enige deelnemers aan het programma, terwijl op Nauru bijna 700 vluchtelingen zijn ondergebracht. Bij de vier asielzoekers gaat het om drie Iraniërs en een lid van de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar.

Mensenrechtenorganisaties zijn uiterst kritisch over het vluchtelingenakkoord tussen de landen. Australië zou zijn internationale verplichtingen negeren door asielzoekers in andere landen onder te brengen. Australië vangt bootvluchtelingen tot dusver op in kampen op Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru.

Cambodja ontvangt zo'n 35 miljoen euro voor het opnemen van de vluchtelingen. De poging van Australië om met Maleisië een vergelijkbare afspraak mislukte. Een hoge Australische rechtbank oordeelde dat de afspraak onwettig was.