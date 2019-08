Noorse politie: ’Kamphuis tijdens kajakken verongelukt’

De politie komt tot deze conclusie omdat er enkele dagen nadat Kamphuis als vermist werd opgegeven, een beschadigde kajak werd gevonden bij de Skjerstad Ford. Ook werden er persoonlijke bezittingen van Kamphuis in zee aangetroffen. Het lichaam van de cyberspecialist is zeer waarschijnlijk in zee verdwenen, schrijft de politie in een persbericht.

De vermissing van Kamphuis was met mysterie omgeven omdat zijn telefoon ná zijn vermissing contact maakte met drie zendmasten. De politie gaat er nu vanuit dat zijn telefoon en laptop door twee Oost Europese vrachtwagens is gevonden. De chauffeurs gingen ervan uit dat de goederen waren achtergelaten. De truckers hebben verder niets met de verdwijning te maken, stelt de politie.