Ruinerwold-vader uit huis gezet na zedenaangifte

De burgemeester van Ermelo heeft Van Dorsten een huisverbod opgelegd dat al op 28 april is ingegaan, zo bevestigt een woordvoerster van de gemeente aan De Telegraaf. Ermelo had de jongere kinderen na een hulpverzoek een woning aangeboden. Tot onbegrip van velen lieten die vervolgens hun vader weer bij hen intrekken.

„Een passende interventie was noodzakelijk”, voegt de woordvoerder toe. „Daarom is het huisverbod opgelegd. Met de komst van de vader, na zijn vrijlating, was de situatie al veranderd. We hielden dat al met diverse partijen nauwlettend in de gaten.”

Het besluit is genomen omdat er ook wordt gevreesd voor de veiligheid van de andere gezinsleden. De persoon die aangifte zou hebben gedaan, een dochter, zou korte tijd geleden het huis al hebben verlaten waardoor er van de vijf kinderen nog maar vier over zijn.

Ⓒ Illustratie PETRA URBAN

Nadat het gezin in oktober 2019 was ontdekt in Ruinerwold, legden de jongste kinderen verklaringen af bij de politie. Daarin stelden ze dat een van de dochters bij hun vader sliep. Hij geloofde dat de geest van zijn overleden vrouw in haar voortleefde. De overige kinderen beschouwden die situatie als normaal.

Het huisverbod voor Van Dorsten is in eerste instantie tijdelijk. De vader van het Ruinerwold-gezin is voorlopig overgeplaatst naar een locatie waar hij zorg ontvangt. De gemeente wil niet aangeven om welke locatie het gaat. Het kan zijn dat het huisverbod na tien dagen wordt verlengd, daar is nog geen beslissing over genomen.

Gezin

’Aartsvader’ Gerrit Jan van Dorsten werd verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en seksueel misbruik van twee van zijn oudste kinderen, die het gezin al eerder waren ontvlucht. In maart ontsloeg de rechtbank hem echter van rechtsvervolging omdat hij na een herseninfarct niet meer in staat is om zich te verdedigen of de zaak te begrijpen.

Na de beslissing van de rechtbank werd Van Dorsten vrijgelaten, waarop hij opnieuw bij zijn vijf jongste kinderen introk, en het gezin dat zo lang verborgen leefde in een Drentse hoeve weer grotendeels samen was. Een van de kinderen is dus nu ook vertrokken, nadat de oudste zoon in de boerderij al eerder was gevlucht. Dat leidde in 2019 uiteindelijk tot de vondst van de andere gezinsleden.

Toen de gemeente Ermelo onlangs zelf bekendmaakte dat het gezin een woning is aangeboden, was al duidelijk dat er grote onrust was ontstaan onder inwoners. Vooral omdat de gemeente - waar een groot tekort aan vooral sociale huurwoningen is - woninghuur betaalt voor de voormalige verdachte en zijn jongste, inmiddels volwassen, kinderen.

Volgens bezorgde dorpelingen trekt vader Gerrit Jan bovendien - samen met de Oostenrijkse klusjesman Josef B. - als een soort colporteur in zijn rolstoel van deur tot deur op zoek naar klusjes en doet hij dan ook zijn verhaal.