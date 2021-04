Aanhouding na vondst ’vier vermoorde patiënten’ in kliniek Potsdam

Paramedici verlaten de kliniek in Potsdam. Ⓒ AP

POTSDAM - In een kliniek in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn woensdagavond vier mensen dood en een vijfde persoon zwaargewond aangetroffen. Het gaat volgens de politie om moord. De vermoedelijke dader, een 51-jarige vrouw, is gearresteerd, melden Duitse media. De politie heeft nog geen verdere details over haar identiteit prijsgegeven.