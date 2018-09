,,Old school navigators bestaan nog’’

Varen op open water vereist dat u navigeert. Maar ook varen op meren, plassen, rivieren en kanalen is dit nodig. Ruim tien jaar geleden navigeerden we nog op kompas (en dan bedoel ik magnetisch), log (zoals het ‘Walker’ log) en echolood en dan bedoel ik ook letterlijk ‘lood’. Deze ‘instrumenten’ waren betrouwbaar en functioneel maar niet altijd even praktisch en nauwkeurig. Tegenwoordig zijn deze instrumenten vervangen voor digitale alternatieven die soms duurder en soms goedkoper zijn. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid?

Positie prikken

En belangrijker, wat doet u als één of meerdere van uw elektronische instrumenten uitvallen? En het worst case scenario is wellicht als u uw instrumenten ‘aan elkaar heeft geknoopt’ en bijvoorbeeld de GPS uitvalt: Heeft u dan überhaupt bijvoorbeeld nog wel een log om uw snelheid te bepalen en een papieren kaart om uw positie ‘uit te prikken’?

VastlopenWeet u dat er mensen zijn die zonder elektronische navigatie de Wadden bevaren en navigeren zonder vast te lopen? En dat er mensen zijn die de Wadden niet alleen bevaren zonder elektronische navigatie maar dat zelfs ook kunnen zonder gebruikmaking van boeien en bakens? Hoe doen ze dat dan? Het antwoord is even simpel als uitdagend: ze kijken naar buiten en ‘lezen’ het water.

Kleuren

Het Wad (als voorbeeld) kent vele (on)dieptes en stromen en die zorgen ervoor dat het water verschillende kleuren en soorten beweging (golfslag) laat zien. En als u hiervan gebruik maakt en een forse dosis ervaring heeft dan kan ook u zonder enig hulpmiddel het Wad bevaren. Het is echter geenszins mijn intentie om u hiertoe uit te dagen want het is slechts voor weinigen weggelegd. Waar ik u wel toe wil uitdagen is het naar buiten kijken. Of zoals we bij de Marine altijd zeggen ‘buiten gebeurt het’.

Verbaasd

Als u naar buiten kijkt ziet u de rimpels, golven en – indien van toepassing – deining. U ziet kleurverschillen in het water, stroomrafelingen, wolken en kleuren in de lucht, etc. U zal verbaasd zijn wat u met al deze visuele waarnemingen kunt doen en daarnaast heeft het enkele zeer grote voordelen: Het werkt altijd en is soms zelfs nauwkeuriger en sneller en in ieder geval actueler dan elektronische alternatieven. Een goed voorbeeld is het visueel vaststellen of een schip ‘verzeilt’ op basis van haar beweging t.o.v. de achtergrond: Dit is in veel gevallen echt betrouwbaarder en ook een snellere methode. Een ander voorbeeld is het vaststellen van de stroomrichting en -sterkte rondom een boei.

Tips & tricks

Nog een tweetal tips die ik u niet wil onthouden. Als u vaart in een gebied met ondiepten en u hier niet bekend bent, volg dan niet zomaar de boot voor u. Zeiljachten van (bijvoorbeeld) 12 meter lengte zijn er met 1,2 mtr diepgang maar ook met 3,2 mtr diepgang. Dus tenzij u het scheepstype en onderwaterschip van het schip voor u kent, vaar er dan niet zomaar achter aan.

Dieptemeter

Ander aandachtspuntje is het gebruik van uw dieptemeter als plaatsbepalingsinstrument. Ik daag u uit om hier een sport van te maken door eens een rivier ‘op te kruisen’ of langs een kust te varen gebruikmakend van dieptelijnen. U zal verbaasd zijn hoe relatief eenvoudig het is en bovendien ook veel leuker. En mocht u nog niet overtuigd zijn van de voordelen van ‘old school’ navigatie, dan heb ik nog twee extra voordelen: Buiten is het mooier dan binnen èn u heeft of krijgt er veel meer lol in, dat beloof ik u. Veel old school plezier!