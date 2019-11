430.000 euro ingenomen van ’windhappers’

DEN HAAG - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen 430.000 euro en administratie in beslag genomen. Twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 61 en hun twee vrouwen (61 en 57) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Op vier woningen is beslag gelegd.