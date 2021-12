Ruziënde cardiologen moeten puinruimers accepteren

Dat staat in een maandag uitgesproken vonnis nadat de drie cardiologen in een kort geding het ziekenhuis voor de rechter hadden gedaagd. Deze vrij gevestigde cardiologen wilden een bestaande aanwijzing -de opdracht tot verbetering- van tafel, eisten een mediator en accepteerden twee nieuw aangestelde puimruimers niet.

Rechter A. M. Koene ging echter mee in het oordeel van de Raad van Bestuur dat mediation een gepasseerd station is omdat er al een jaar gepoogd wordt de sfeer te verbeteren. „Het is aannemelijk dat de situatie binnen de vakgroep potentiële gevolgen heeft voor de kwaliteit van de patiëntenzorg”, staat in het vonnis.

Verziekte werksfeer

Tijdens het kort geding is gesproken over een verziekte werksfeer, intimiderend gedrag en verloren vertrouwen van thoraxcardiologen in de vrij gevestigde cardiologen. Twee nieuw aangestelde puinruimers, de cardiologen Bosker en Mulder, kregen de opdracht een verbeterplan in werking stellen, maar stuitten op weerstand van de drie cardiologen. De rechter oordeelt echter dat het ziekenhuis bevoegd is om de verbetermaatregelen op te leggen èn om Bosker en Mulder aan te stellen.

Ziekenhuisbestuurder Rob Dillman en bestuurder Chris Kwik van het Medisch Specialisten Bedrijf zijn tevreden met de uitkomst. „Maar het is jammer dat er een kort geding voor nodig was. Onze koers is het verbeteren van de werkomstandigheden en nu kunnen we meters gaan maken.”

De advocaat van de drie cardiologen was niet bereikbaar voor commentaar.