Vier marineschepen uit de vaart om corona-uitbraak aan boord

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Drie marineschepen (Zr.Ms. Karel Doorman, Zr.Ms. Van Speijk en Zr.Ms. De Zeven Provinciën) waren onderweg naar de oefening Hybrid Archer in Noorwegen, maar zijn halverwege teruggekeerd naar Den Helder. De vaartuigen zijn maandag vertrokken.

Op alle drie de oorlogsschepen is een opvarende positief getest op corona. Omdat bron- en contactonderzoek onder de overige bemanningsleden te veel impact heeft op de inzet, heeft de marine besloten de schepen terug te halen. Zr.Ms. Van Amstel ligt sinds dinsdag al langs de wal in Den Helder, nadat aan boord twaalf besmettingen waren geteld. Op een vijfde vaartuig, Zr.Ms. Vlaardingen, is ook corona vastgesteld, maar dit schip zou desnoods kunnen vertrekken. De Vlaardingen ligt sinds vrijdag in Den Helder.