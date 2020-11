Dichte mist in delen van het land

Niet alleen in Limburg maar ook in andere delen van het land ontstaan er mistbanken, vooral in Brabant, de Randstad, het Rivierengebied en in het noordoosten. De mistbanken bevinden zich vooral boven graslanden en slootjes.

In Woensdrecht (Noord-Brabant) werd donderdagochtend de dichtste mist gemeten. Iets na 05.00 uur kon niet verder worden gekeken dan ongeveer 70 meter.