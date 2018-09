Uitvaart Museum houdt zelfmoord-expositie

Het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam houdt vanaf 25 juni een tentoonstelling over zelfmoord. Er zijn foto's te zien van mensen die worden gered van hun zelfmoord en er wordt een film vertoond over eenzaamheid. Ontwerper Richard Sluijs maakte de 'Wall of Shame'. Hij verzamelde in de media ruim driehonderd zelfmoorden die het gevolg zijn van de economische crisis en omschreef ze in zwart omrande bidprentjes.