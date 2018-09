Grieks drama nadert climax

2009: Griekse economie raakt in de zwaarste crisis sinds het einde van de militaire dictatuur in 1974.

2010: Griekenland staat er financieel veel slechter voor dan eerder toegegeven. Athene blijkt jarenlang systematisch gemanipuleerde cijfers te hebben verstrekt aan de Europese toezichthouder.

Mei 2010: De eurolanden, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) worden het eens over een eerste hulppakket van 110 miljard euro. Er zijn de eerste grote betogingen tegen opgelegde bezuinigingsmaatregelen.

Oktober 2011: Leiders van de eurolanden bieden een nieuw hulppakket aan, op voorwaarde dat de banken meebetalen en de Grieken nog meer bezuinigen.

November 2011: Socialistische regering van premier George Papandreou stapt op na opnieuw een vernietigend oordeel van Brussel over de Griekse economie. Zijn opvolger, Lucas Papademos, bereikt in onderhandelingen overeenstemming over een nieuw hulppakket ter waarde van 130 miljard euro en een korting op de schulden van 107 miljard.

Mei 2012: Verkiezingen. Politieke partijen slagen er vervolgens niet in een meerderheidsregering te vormen die de impopulaire maatregelen steunt. President besluit tot nieuwe verkiezingen.

November 2012: Besloten wordt om de voorwaarden van de leningen aan te passen om de financiële positie van Griekenland te versterken.

December 2014: Het tweede hulpprogramma, dat per 1 januari 2015 afloopt, wordt met twee maanden verlengd.

Januari 2015: De linkse EU-kritische partij Syriza van leider Alexis Tsipras wint de verkiezingen met de belofte een einde te maken aan het hulpprogramma.

Februari 2015: Het leningenprogramma loopt op 28 februari af. Athene wil nieuwe afspraken en praten over een derde 'contract'. Het land krijgt een overbruggingskrediet waarmee het verzekerd is van financiering tot en met juni.

Maart 2015: Griekenland staat voor een betaling van circa 2 miljard euro aan het IMF. De Griekse regering houdt vast aan haar belofte een einde te maken aan de bezuinigingen en de voorwaarden voor de Europese noodleningen.

April 2015: Griekenland heeft een schuld van 450 miljoen euro aan het IMF afgelost. Tsipras haalt ondertussen de bezem door het onderhandelingsteam.

Mei 2015: Griekenland heeft een rekening van 750 miljoen euro voldaan. De Griekse overheid zag het begrotingstekort in de eerste vier maanden van dit jaar fors teruglopen. Volgens het IMF is een vertrek van Griekenland uit de eurozone een mogelijkheid, die de muntunie uiteindelijk zou overleven.

Juni 2015: Op 5 juni moet het land 300 miljoen euro aflossen aan het IMF, als onderdeel van 1,5 miljard euro aan terugbetalingen in juni. Die betalingen kunnen desgewenst worden gebundeld en worden voldaan op de laatste dag van de maand.

Juli/augustus 2015: Griekenland moet in juli en augustus in totaal 6,7 miljard euro betalen aan de ECB