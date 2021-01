Baas van ’nieuwe Twitter’ na censuur Apple en Google: ’Hier nooit aan gedacht’

Parler werd opgericht als ’platform voor vrije meningsuiting’ en zette zich af tegen de restricties die Sillicon Valley-reuzen als Twitter, Facebook en Youtube aan hun gebruikers opleggen. De app moest radicaal ongecensureerd blijven.

Sinds de andere platvormen steeds actiever hun content ’modereren’ – Youtube stelt alles te verwijderen dat tegen de WHO-richtlijnen over corona indruist, ook inhoudelijke kritiek van professoren – bleek daar een markt voor te zijn. Tegelijkertijd werd Parler een toevluchtsoord voor gefrustreerde Trumpfans en andere marginale groepen gelijkgestemden die bijvoorbeeld oproepen tot geweld of de bestorming van het Capitool goedpraten.

De missie van Parler lijkt nu een vroege dood te zijn gestorven: Amazon Web Services heeft de hele website offline gehaald. Vrijwel tegelijkertijd hebben Apple en Google de mobiele app uit hun digitale winkels, de app stores, verwijderd.

„Je denkt er nooit aan dat dit kan gebeuren toch?”, vertelt Matze. „Wat interessant is, is dat ze het allemaal op dezelfde dag deden, deze drie, zonder waarschuwing vooraf.” Hij krijgt gemengde reacties. „Veel mensen zeggen dat het eng is geworden, maar anderen doen mee aan de five minutes of hate. Walgelijk.”

’Bedreigingen’

Verder claimt Matze tussen neus en lippen door dat hij wordt bedreigd. „Ik kan niet naar huis vannacht. Dit is groot, weet je. Dit gaat niet alleen over onze vrijheden. Ze kunnen een miljardenbedrijf sluiten, binnen een nacht.” Matze lanceerde Parler in augustus 2018 samen met onder meer Rebekah Mercer, de dochter van hedge fund-manager Robert Mercer, een bekende rechts-conservatieve financier.

Parler heeft Amazon inmiddels aangeklaagd en werkt aan een terugkeer, hoewel talloze hostingsbedrijven er hun handen niet aan willen branden.