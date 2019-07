Ikea stopt met papieren catalogus

Per jaar worden er wereldwijd zo’n 201 miljoen catalogi verspreid in 38 taleen. De gids is het meest gedrukte boekwerk ter wereld. Afgelopen jaar werden ruim twee keer zoveel Ikea-gidsen verspreid dan bijbels.

Ikea vindt het nu echter genoeg. Tegenwoordig oriënteren mensen zich meer online, denkt het bedrijf. Met het geld dat vrijkomt, worden de app en de webshop verbeterd. In Groot-Brittannië had het bedrijf goede ervaringen; met meer geld voor online marketing werden nieuwe doelgroepen aangeboord.

In het gebied rondom Delft zullen Family-leden nog wél de catalogus ontvangen, als een omgekeerde testcasus. Het gaat om ongeveer een half miljoen Ikea-boekwerken. De verandering is dan ook niet definitief; eerder een soort experiment, waarna Ikea bekijkt hoeveel de papieren versie nog toevoegt.