Mick van der L. in Spanje opgepakt voor moord Karel Pronk

Errol J. stond op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie. J., volgens de politie lid van de Hells Angels, werd voor het laatst op 7 augustus in Delft gezien. De politie had al vermoedens dat hij zich in het buitenland ophield, „in de omgeving van andere Hells Angel-members.”

Pronk werd op 7 augustus 2018 doodgeschoten in de buurt van een koffietent aan het Kalverbos in Delft. Na de moord werd Van der L. nog gezien bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen. Daarna reed de Delftenaar in een geleende Volkswagen Polo naar een carpoolplaats in Franeker. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de Delftenaar. Van der L. zal worden uitgeleverd aan Nederland, aldus de politie. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.

Onderwereldfiguur

Karel Pronk zat jarenlang vast voor de moord op orchideeënkweker Gerrit de Graaff. Ook was hij verbonden aan een bende die wiet verhandelde en zich later stortte op de xtc-productie en -handel. Grote man in dat netwerk was Marco Eijk, die in 2004 werd geliquideerd. De politie meldde eerder dat Pronk zich mogelijk opnieuw schuldig maakte aan strafbare feiten in het drugscircuit, waar grote geldbedragen in omgaan. Mogelijk is crimineel geld weggezet bij familie bij familie of bij derden, zegt de woordvoerster van de FIOD.

In 1991 was hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Hij ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.

Crimineel milieu

De moord op Karel Pronk hing volgens mensen uit het criminele circuit in de lucht. Achter het Delftsblauwe imago van het pittoreske Delft gaat een keiharde onderwereld schuil die volgens recherchebronnen niet onderdoet voor het Amsterdamse criminele milieu. Rond de moord op Pronk was sprake van een regelrechte oorlog die in het openbaar werd uitgevochten. Zo werden coffeeshops, een café-restaurant en een sieraden- annex kledingwinkel beschoten. De aanslagen zorgden voor grote maatschappelijk onrust in de Delftse binnenstad. Dat leidde tot informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en een verscherpt toezicht door de politie in het centrum van de stad.