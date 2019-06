Verdachte moord Karel Pronk aangehouden in Spanje

Pronk werd op 7 augustus 2018 doodgeschoten in de buurt van een koffietent aan het Kalverbos in Delft.

De politie meldde eerder dat Pronk zich mogelijk schuldig maakte aan strafbare feiten in het drugscircuit waar grote geldbedragen in omgaan. Mogelijk is crimineel geld weggezet bij familie of bij derden, zegt de woordvoerster van de FIOD. Daarmee zouden maken zij zich schuldig maken aan witwassen.

Het overleveringsverzoek wordt in gang gezet. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.