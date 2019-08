NPB: ’Soort Nederlandse FBI nodig tegen georganiseerde criminaliteit’

Struijs reageert op het nieuws rondom het rapport ’De achterkant van Amsterdam’, dat in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam werd geschreven door hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp. „Een van de pijnlijkste conclusies in het rapport is dat in de Nederlandse hoofdstad geen sprake is van een doelgerichte bestrijding van drugscriminaliteit”, laat de NPB in een reactie weten. „Daarvoor heeft de politie simpelweg sinds jaar en dag onvoldoende capaciteit in huis.”

Bekijk ook: Gouden eeuw voor Amsterdamse drugspenoze

Niet beperkt tot Amsterdam

Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs is het gebrek aan doelgerichte bestrijding van drugscriminaliteit niet alleen een Amsterdamse kwestie. „Het is een zeer ernstig probleem van nationaal en internationaal belang dat de hoogte prioriteit verdient. Ik pleit er dan ook voor dat minister Grapperhaus gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de Nationale Politie aanwijzingen te geven. Een prima aanwijzing zou wat mij betreft zijn: selecteer uit het huidige personeel 500 extra rechercheurs en zet die aan het werk met maar één taak: het verzamelen van gegevens over de grote vissen binnen de georganiseerde en zware criminaliteit”, aldus Struijs.

Om te waarborgen dat extra opsporingscapaciteit niet weglekt naar noodhulp en andere spoedklussen, stelt Struijs voor om deze politiemensen te concentreren in een autonome recherche-eenheid. Een Nederlandse invulling van de FBI.