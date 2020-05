Caloh Wagoh-verdachte vreest studieschuld

Een rechtbanktekening van de kopstukken van motorclub Caloh Wagoh tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Schiphol. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Hij werkt inmiddels hard aan een studie, ook al zit hij achter de tralies. Voor Willem B., een van de twee verdachten die aanwezig was bij de pro-formazitting in het liquidatieproces-Eris, is het belangrijk dat hij daarmee kan doorgaan. Vooral om geen studieschuld op te bouwen.