Tussenronde in proces liquidaties Caloh Wagoh

Onze verslaggever Marcel Vink is vanaf 9.30 uur aanwezig in de rechtbank.

Volgens het OM heeft de veronderstelde bende drie moordcommando’s aan het werk gehad. Delano R., alias Keylow, zou de leider van de groep zijn geweest. Bij hem vond justitie een schat aan bewijs in de vorm van een grote hoeveelheid geheime communicatie over moorden, die hij had bewaard. R. is mede-oprichter van Caloh Wagoh.

Een andere kurk waarop het bewijs drijft, wordt gevormd door de verklaringen van de kroongetuige in het onderzoek Eris, Tony de G. Hij was zelf onderdeel van een moordcommando maar meldde zich na de liquidatie van Jair Wessels (7 juli 2017) bij justitie als spijtoptant.

De belangrijkste ’klant’ van de liquidatiebende is vermoedelijk Ridouan Taghi geweest, stelt het OM. Taghi werd in december aangehouden in Dubai. Hij werd gezocht als verdachte in het andere grote liquidatieproces, Marengo. Ook daarin staat een grote groep mannen terecht op verdenking van betrokkenheid bij een reeks criminele afrekeningen. Taghi is vooralsnog geen verdachte in Eris. In Marengo beschikt justitie eveneens over een kroongetuige. In dit proces zijn later in mei tussentijdse zittingen gepland.

Door de coronamaatregelen en de soms verregaande consequenties die deze hebben voor de manier waarop rechtszaken worden gevoerd, zal de Eriszitting anders worden ingericht dan gebruikelijk. Hetzelfde geldt voor Marengo. De verdachten zullen naar verwachting met beeld- en geluidsverbindingen de zaak moeten volgen.

Ook op 15 mei staat een zitting in Eris gepland. Het gaat om tussentijdse, zogeheten pro-formazittingen, waarin de rechtbank onder meer beoordeelt of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. De inhoudelijke behandeling van de megazaak wordt pas volgend jaar verwacht.