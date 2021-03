Hiddema haalt uit naar programma Jinek: ’Ronduit schunnig, mensonterend’

Hiddema wil nog „een keer een pro-FvD-geluid laten horen, uit kwaadheid.” In een audio-opname doet hij een oproep aan de achterban: „Ik blijf FvD steunen, Thierry verdient een klinkende overwinning, zorg daarvoor op komende woensdag.”

Hiddema was zelf onderwerp van gesprek aan de talkshowtafel. Tijdens de uitzending werd een fragment van Hiddema getoond, waarin hij spreekt over ’racistische drek’ in de appgroepen van FvD. Vervolgens ontspon zich aan tafel een discussie over of Hiddema Baudet zelf van racistische apps had beticht of niet. „Thierry is geen racist”, zegt Hiddema daar vrijdagavond over.

Ook kandidaat-Kamerlid Hans Smolders is verbolgen. Hij spreekt van een ’wanstaltige uitzending’ en een ’smerige haatcampagne tegen Thierry Baudet’. Samuel Jong, een andere kandidaat voor de partij, hekelt Konings verwijzing naar antisemitisme: „Koning denkt dat hij Thierry Baudet voor antisemiet kan uitmaken. Hij heeft geen idee waar hij het over heeft!”

Een woordvoerder van de partij liet vrijdagmiddag al weten het hierbij te willen laten. Baudet zelf heeft niet gereageerd op de ophef.

Bekijk ook: Martijn Koning reageert op ophef

Bekijk ook: Thierry Baudet loopt weg bij Jinek tijdens speech Martijn Koning