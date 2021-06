Kim Jong-un erkent: Noord-Koreanen lijden honger

Kim Jong-uns openheid van zaken is ongebruikelijk. Ⓒ EPA

PYONGYANG - Openheid van zaken in dictaturen is een zeldzaam goed. Het is daarom opmerkelijk dat Kim Jong-un heeft erkend dat er sprake is van voedseltekorten in Noord-Korea. Dat deed de leider van de ’Democratische Volksrepubliek’ tijdens een partijvergadering die eerder deze week is begonnen en waarvan verslag is gedaan in de Noord-Koreaanse staatsmedia.