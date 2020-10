Nederlandse vrouw (89) overleden na herbesmetting

Het zou het eerste officiële geval zijn waarbij iemand overlijdt na een herinfectie. Wereldwijd zijn er nog maar 23 bekende herbesmettingen.

De overleden vrouw kwam eerder dit jaar al vijf dagen in een ziekenhuis terecht, blijkt uit een rapport van onder meer hoogleraar virologie Marion Koopmans en onderzoeker Bas Oude Munnink van het Erasmus MC. Ze kampte op dat moment al met de ziekte van Waldenström, beenmergkanker, dat bij behandeling voor minder antistoffen in het lichaam zorgt.

De vrouw had tijdens de eerste golf koorts en last van hoesten. Later bleef ze wel vermoeid maar verdwenen de meeste klachten. Twee maanden daarna werd ze opnieuw ziek, vermoedelijk omdat ze geen weerstand tegen het virus had opgebouwd. Ze overleed na twee weken ziektebed.

Bij andere gevallen van een herbesmetting, waarvan er wereldwijd nog maar 23 bekend zijn, herstelde de patiënt doorgaans. De meeste mensen die het virus oplopen, bouwen immunieit op.