Campagne in strijd tegen pesten op werk

In de strijd tegen pesten kunnen werkgevers en werknemers vanaf maandag terecht op de website www.herkenpesten.nl. Hierop staat informatie hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en hoe dit kan worden bestreden. Ook worden ze met radiospotjes opgeroepen om werk te maken van het probleem.

Asscher begon de campagne in het Amphia Ziekenhuis Breda, mede omdat die instelling deze maand met een interne campagne komt en een gedragscode waarin special aandacht is voor het voorkomen van pesterijen. Bedrijven die het laten afweten als het gaat om pesten op het werk lopen het risico door de Inspectie SZW te worden beboet.

„Zeven miljoen collega's hebben elke dag de kans om pesten op de werkvloer te stoppen. Werkgevers en werknemers moeten het onderwerp bespreekbaar maken, met elkaar het taboe doorbreken”, aldus Asscher. „Want over de gevolgen van pesten moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in het werk en leidt tot psychische problemen en uitval.”

Pesten op het werk zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO.