Appingedam huivert om dode vrouw (30) in woning, man (23) uit Haarlem opgepakt

Op persfoto’s is te zien hoe maandagavond een man in de Broerstraat door massaal uitgerukte politie werd opgepakt. Het zou gaan om een 23-jarige man uit Haarlem. Volgens de politie kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. Buurtbewoners kunnen er niet bij. De broek van de man oogde bebloed. ,,Moet je zoiets doen, waarom toch?’’

Volgens buurtbewoners was het een jonge vrouw, die op zichzelf was. Ze kenden haar niet heel goed. De Groningers vrezen dat er sprake was van een fataal afgelopen incident in de relationele sfeer. De politie kon dinsdag begin van de avond echter nog niet aangeven of de dode in de woning ook feitelijk de bewoonster was. ,,We hopen dat zo snel mogelijk te kunnen melden’’, aldus een politiezegsman. Over de achtergronden kan de politie nog niks kwijt.

,,Ik heb hier zelf ook gewoond. Het is juist een rustige buurt’’, weet een trieste ‘Damster’. ,,Er gebeurt overal wel eens wat, maar dit is vreselijk. We zitten elkaar hier niet op de lip, maar iedereen leeft normaal al mee met de buurt.’’ Omwonenden zien aangeslagen familie van het slachtoffer bij de plek des onheils poolshoogte nemen. De emoties lopen daarbij op, er vloeien tranen en er klinken kreten van woede; politiemensen vangen de betrokkenen op.

’Afschuwelijk’

De historische buurt met fraaie huizen is nu deels afgelint. Ongekend: ,,Afschuwelijk’’, huivert een voorbijganger. Muzikant Stephen Huizen (42) werkt er aan huis, waar een muziekschool gevestigd is en een studio. Ook maandagavond was Huizen er volop bezig, toen het een aantal huizen verderop misging: ,,We hebben alles gehoord, het is al met al maar een paar meter van ons vandaan. Ik gaf pianoles. Ineens zagen we politie en hulpverleners aankomen en het werden er steeds meer. Ik heb geen kennis van wat zich er heeft afgespeeld. Het was voor ons een heftig moment toen de politie het huis binnenging. Je hoorde geroep (‘Politie! Politie!’) en glasgerinkel.’’ De impact is er dus, ook voor de jonge kinderen. ,,Dit is nu ons beeld, de politie die hun werk moet doen. Het schrijnende vond ik toch dat er zoveel mensen kwamen kijken om te filmen voor social media.’’ Het werd een oploopje voor zijn deur. ,,Denk toch aan de familie, denk je dan. Er zijn immers achterblijvers van wat hier zo dichtbij gebeurd is.’’

Het politieonderzoek was dinsdagmiddag nog altijd gaande. Agenten onderzoeken wat de precieze relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is.