Man (23) uit Haarlem opgepakt om verdenking betrokkenheid dode vrouw in Appingedam

Ⓒ ProNews

Appingedam - De overleden persoon die maandagavond in een huis aan de Broerstraat in Appingedam is aangetroffen, is een vrouw. Een verdachte 23-jarige man uit Haarlem is aangehouden.