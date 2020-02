Annuleringen ’Songfestival-hotel’ ongedaan gemaakt

Reserveringen van vroegboekers leken maandag met een trucje te zijn geannuleerd, waarna de kamers weer beschikbaar kwamen voor een viervoud van de originele prijs. De opgegeven creditcards zouden niet door de controle zijn gekomen waarna de reservering eruit werd gegooid, zo kregen de boekers te horen.

Volgens het hotel een ’normale procedure’, zeker bij grote evenementen. Gedupeerden zagen het eerder als zakkenvullerij. Vanuit de Rotterdamse politiek was ook om opheldering gevraagd.

’2000 euro is het niet waard’

Wonder boven wonder is twee dagen na de ophef alles in orde, bevestigt een medewerker van het Art Hotel. „Negen reserveringen, goed voor 27 kamers zijn weer in orde gemaakt. We hebben mensen aangeboden om alsnog de juiste gegevens aan te leveren of op andere wijze te betalen. Soms was daar te laat op gereageerd, maar het is goed gekomen.”

Het hotel benadrukt nogmaals dat het ze er nooit om te doen is geweest om een slaatje te slaan uit de situatie. „Dan hadden we dat bij meer reserveringen gedaan. En dan hadden we de prijzen voor overnachtingen tijdens het Songfestival nog hoger gemaakt. Maar je moet daarna ook verder, en tweeduizend euro voor een kamer is het niet waard. Dat levert geen positieve reacties op.”