A50 dicht door gekantelde vrachtwagen, chauffeur lichtgewond

De weg is afgesloten omdat er uit de vrachtwagen een lading stenen en puinafval op de weg is beland. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A30 en de A1. Met behulp van de aanwezige Rijkswaterstaat is het de bedoeling dat gauw de eerste rijstroken worden vrijgemaakt, zodat het verkeer er weer langs kan. Het is nog niet duidelijk wanneer het zover is.

