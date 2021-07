Inhoudelijke behandeling proces Wiersum eindelijk van start

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

De twee verdachten zijn Giërmo B. en Moreno B. (geen familie). Tegen hen ligt volgens het Openbaar Ministerie „een overdaad aan bewijs dat ze zich langdurig en intensief hebben voorbereid op de moord.”

De advocaten van de verdachten zien dat anders. Volgens hen rammelt het bewijs en zoekt het OM de verdachten in een veel te beperkte kring.

Marengo

Tot nu toe is het OM er steeds vanuit gegaan dat de opdracht voor de moord werd gegeven door Ridouan Taghi, hoewel die in dit proces niet terechtstaat. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij die in het megaliquidatieproces Marengo uiterst belastende verklaringen over Taghi heeft afgelegd.

Volgens de advocaten van de moordverdachten is het niet uitgesloten dat de moord uit een andere hoek kwam dan tot nu toe werd aangenomen: de hoek van kroongetuige Nabil B. zelf.

Een dag voor de moord op Wiersum had Nabil B. hooglopende ruzie met hem. Het was de bedoeling dat de kroongetuige over de reden van het conflict nog zou worden gehoord bij een onderzoeksrechter, maar dat is niet gebeurd. Volgens zijn huidige advocaat Peter Schouten is hij niet in staat om te verklaren.

Advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. verwees naar een interview met advocaat Oscar Hammerstein die de kroongetuige korte tijd bijstond na de dood van Wiersum. Volgens Hammerstein bedreigde Nabil B. hem omdat hij weigerde een telefoon terug te brengen die in de cel van Nabil B. in beslag was genomen. „Dan zul je een heel andere kant van mij leren kennen”, zei Nabil B. tegen zijn advocaat. Hammerstein zei zich zwaar geïntimideerd te voelen.

Taekema en zijn collega’s willen weten of Nabil B. zijn vorige advocaat Derk Wiersum ook bedreigde. Volgens het OM was de ruzie allang weer bijgelegd.

Ook bekritiseren Taekema en de advocaten Gerald en Machteld Roethof van Moreno B. het dna-bewijs in de zaak. In zowel de Opel Combo als in de Volkswagen Transporter die bij de moord en bij voorverkenningen werden gebruikt, werd dna gevonden van Giërmo B. en Moreno B. Op een van de portieren van de Opel Combo zat ook bloed van Derk Wiersum.

Volgens Roethof zegt de vondst van dna niets, omdat er dna van 21 personen in de auto’s is gevonden. Taekema wees erop dat Giërmo B. na de moord in de Opel Combo bleef rondrijden in plaats van die in brand te steken of te verdonkeremanen. Dat duidt volgens de advocaat op zijn onschuld.

De schaduw van de aanslag op Peter R. de Vries hangt zwaar over dit proces. Vertrouwenspersoon De Vries is de derde persoon uit de nabijheid van kroongetuige Nabil B. op wie een aanslag werd gepleegd. Eerst werd in maart 2018 zijn broer vermoord, daarna zijn advocaat.