Advies aan kabinet: trek jaarlijks 6 miljard extra uit tegen armoede

Toch vindt de zogenoemde ’commissie sociaal minimum’, die er kwam op verzoek van de Tweede Kamer, dat het kabinet te weinig doet om voor de bestaanszekerheid van Nederlanders te zorgen. Dat kwam vooral vorig jaar aan het licht toen het kabinet in allerijl koopkrachtpakketten moest optuigen om burgers te behoeden voor een wel heel hoge energierekening en verdere prijsstijgingen.

Om dat in de toekomst te voorkomen zal het toch al woest spenderende kabinet nog eens miljarden moeten uittrekken. Commissie-voorzitter Godfried Engbersen: „Als het koopkrachtbeleid na dit jaar afloopt, zie je forse tekorten ontstaan. Vooral bij paren met kinderen.” De commissie heeft onderzocht hoeveel mensen minimaal nodig hebben om ’rond te komen én mee te kunnen doen’. De bedragen varieert van ruim 1600 euro per maand van een alleenstaande zonder kinderen tot meer dan 3000 euro per maand voor een paar met drie kinderen.

’Flexbudget’

Dat gaat dan wat de commissie betreft niet alleen om geld voor een dak boven het hoofd en eten en drinken. „We willen expliciet meer aandacht besteden aan participatie: dat mensen lid kunnen worden van een vereniging, een keertje uit kunnen gaan.” Daarbovenop zet de commissie ook nog een ’flexbudget’ voor onvoorziene uitgaven. Engbersen: „Dan geef je mensen wat extra geld om wat meer speelruimte te hebben als ze te maken hebben met een heel koude winter, hoge tandartskosten of de laptop van kinderen die kapot is.”

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland in elk geval dat sociaal minimum verdient, moet het kabinet volgens de commissie stevig de beurs trekken. Engbersen en zijn collega’s opperen een verhoging van het minimumloon, de bijstand en de kinderbijslag of het kindgebonden budget. Een andere optie is een flinke plus op de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Dat geld zal overigens deels ook terechtkomen bij mensen met een hoger inkomen.

Het roept de vraag op of het de taak van de overheid verder gaat dan alleen de basisbehoeften en of daarbij ook zaken als smartphones of laptop bij horen. „Je hebt goederen nodig die je voorheen niet nodig had”, vindt Engbersen. „Met het stijgen van het algemene welvaartspeil van een samenleving, stijgt ook het aantal producten dat je nodig hebt. Er zullen altijd mensen die zeggen: ’Dat is een luxe.’ Maar ik denk dat dat niet zo is. Want het is lastig om te participeren als je deze producten niet hebt. Je kan ook zeggen: doe het allerminimaalste. Maar dit is geen luxe pakket. Ik denk dat het merendeel van de mensen ongelooflijk veel moeite zou hebben om daarvan rond te komen.”

Armoede

Tegelijk waakt Engbersen er ook voor het woord armoede te gebruiken. „Iedereen denkt dan aan mensen in lompen gehuld, zwervend over straat, slapend onder bruggen.” Hij spreekt liever van ’moderne armoede’, en zegt er meteen bij dat het anders is dan armoede in Afrika: „Je moet heel voorzichtig zijn om in een van de rijkste landen ter wereld het begrip armoede in de mond te nemen.”

Toch is de 6 miljard extra volgens hem wel nodig. Het kabinet denkt daarentegen meer aan bezuinigen dan nog eens extra geld uitgeven, bovendien wordt er al meer dan 100 miljard euro uitgetrokken voor sociale zekerheid. „Dit budget is niet zo omvangrijk en voorkomt veel maatschappelijke kosten als schuldsanering en zorg. Dus ik heb wel vertrouwen dat er iets gaat gebeuren”, denkt Engbersen desalniettemin. „Neem het serieus, zou ik zeggen. Er moet iets gebeuren.”