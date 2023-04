Rutte: asielprobleem wordt groter, mogelijk opnieuw asielzoekers in gras Ter Apel

Volgens Rutte is het ’onmogelijk om te garanderen’ dat er de komende maanden geen asielzoekers in het gras hoeven te slapen in Ter Apel: „Met deze hoge instroomcijfers is dat niet mogelijk.” Vorig jaar zomer kon de locatie waar asielzoekers in Nederland zich voor het eerst moeten melden de grote instroom niet aan. Velen van hen moesten daarom buiten de poorten in het gras overnachten, wat hét beeld van de asielcrisis werd.

Er wordt volgens Rutte ’vreselijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de opvang wordt uitgebreid’. „Maar je kan niet uitsluiten dat het leidt tot mensen in het weiland”, voegt hij daaraan toe. „Het is mogelijk dat dat weer gaat gebeuren. Als het zo was dat je dit probleem kon oplossen met een paar besluiten, hadden we het allang gedaan.”

Het moet eerst uit de klauwen lopen voordat Den Haag actie neemt, zegt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren:

Geen zicht op oplossing

Het asielprobleem is volgens Rutte sinds afgelopen zomer alleen maar groter geworden. De minister-president wijst onder meer op de situatie in Tunesië, vanaf waar migranten massaal de oversteek naar Italië wagen. Het kabinet kauwt al maanden op een oplossing, maar daar is nog geen zicht op. Volgens de premier is dat ’eerder een kwestie van weken dan maanden’: „Maar ik kan nog geen datum noemen.” In de coalitie valt te horen dat er op half mei wordt gemikt.

Volgens Rutte heeft het ’geen zin om een groot, stoer pakket aan te kondigen’: „Dat gaat ook niet gebeuren. We zijn wel al bezig op heel veel punten. Maar niemand zit te wachten op grote aankondigingen en stoere pakketten, wel op iets wat werkt.” Rutte is ervan ’overtuigd’ dat kabinet en coalitie eruit gaan komen op dit politiek gevoelige onderwerp: „Maar het is hard werken.”