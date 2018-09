Silk road-oprichter veroordeeld tot levenslang

Daarnaast heeft de rechter beslag gelegd op $184 miljoen, het totale bedrag aan verkopen van drugs en valse identiteitspapieren die terug te vinden waren in de administratie van Silk Road. De Amerikaanse justitie schat dat er voor voor $214 miljoen aan transacties gedaan is via Silk Road.

Silk Road was een online marktplaats waar gebruikers anoniem onder andere drugs, valse identiteitsbewijzen en hackapparatuur konden kopen. Gebruikers hadden toegang tot Silk Road via het TOR-netwerk, dat het bijna onmogelijk maakt om gebruikers te traceren. Er werd betaald met de anonieme digitale munt bitcoin. Pakketjes werden gewoon met de post verstuurd.

Huurmoorden

Ulbricht werd in februari veroordeeld voor zeven aanklachten, waaronder het verhandelen van drugs op internet en het runnen van een criminele organisatie. De familie van de 31-jarige Ulbricht zegt in beroep te gaan.

Ulbricht, die zich online Dread Pirate Roberts noemde, zei dat hij de site wel heeft opgericht, maar daarna verkocht, waarna de site een crimineel netwerk werd. Daar trapten de aanklagers niet in. Volgens hen wilde Ulbricht minstens vijf mensen via huurmoordenaars ombrengen om Silk Road te beschermen.

Ook Nederlandse dealers handelden via Silk Road. De 23-jarige Woerdenaar Maikel S. is in de VS veroordeeld voor de verkoop van onder ander lsd, cocaïne en xtc.