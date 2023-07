Man (49) die in Duitsland wordt verdacht van verkrachting, in Zwolle opgepakt

ZWOLLE - Een 49-jarige man die in Duitsland wordt verdacht van verkrachting van minderjarigen is deze week in Zwolle aangehouden. FASTNL, het Fugitive Active Search Team, spoorde de man op en wist hem samen met de Zwolse politie te arresteren. De verdachte weigerde bij zijn aanhouding mee te werken aan zijn identificatie.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / VRPress