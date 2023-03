Verdachte (29) van ombrengen celgenoot schreef teksten op lichaam slachtoffer

De verdachte die zich bij een eerder levensdelict bij de politie voorstelde als ’The Punisher’ werd vorige week woensdagochtend gearresteerd nadat zijn 24-jarige medegevangene die met hem op een cel doorbracht dood werd gevonden in de natte ruimte in de cel. Abdel Karim T. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van moord dan wel doodslag. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot dat hij veertien dagen langer vast moet blijven zitten. Afgelopen vrijdag was er sectie op het lichaam van het slachtoffer om de doodsoorzaak exact vast te leggen. Een woordvoerder van het OM wil op die uitkomsten niet ingaan.

T. werd door deskundigen bij een eerdere strafzaak, waar hij terechtstond voor het doden van de 53-jarige Marokkaan Majid Azoude in Rotterdam en een poging daartoe op zijn andere huisgenoot, gediagnosticeerd met een psychotische stoornis en stelden een drugsverslaving bij hem vast. Hij kreeg voor het doden van Azoude, die in augustus 2021 dood werd gevonden in zijn woning aan de Jan Lithartstraat in Rotterdam. De man lag in een grote plas bloed. Hij was doodgestoken, nadat er was gepoogd hem eerst te laten stikken met een plastic tas.

Bekijk ook: Aanhouding na vondst dode in gevangenis Krimpen aan den IJssel

Bij zijn eerste verhoor bekende T. het misdrijf meteen nadat hij zich eerst had voorgesteld als The Punisher – de straffer. Hij kreeg vorig jaar augustus van de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van tien jaar en tbs opgelegd.