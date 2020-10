Senaatscommissie VS maakt weg vrij voor stemming opperrechter

De uitslag is geen verrassing aangezien de Democratische commissieleden de stemming hadden geboycot. Zij vinden het niet gepast om zo kort voor de verkiezingen een nieuwe opperrechter te kiezen.

Alle twaalf Republikeinse senatoren in de commissie stemden voor. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft aangekondigd de voltallige Senaat maandag te laten stemmen over de nominatie van Barrett. Vrijdag organiseert hij een stemming om dat te regelen.

Als Barrett wordt gekozen telt het Hooggerechtshof zes conservatieve rechters. Na het overlijden van de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg ruim een maand geleden kwam een plek vrij in het hoogste Amerikaanse rechtscollege.

De Democraten vrezen dat met het aantreden van de ultraconservatieve Barrett (48) de zorgverzekeringswet van de regering Obama en het recht op abortus in gevaar komt. Mogelijk brengt zij als rechter ook een stem uit als het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de presidentsverkiezingen.