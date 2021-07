Topambtenaar spreekt advocaten kroongetuige over feitenonderzoek

Deze commissie wordt geleid door Tjibbe Joustra, die in het verleden Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) was. Deze dienst is verantwoordelijk voor beveiligingszaken. Grapperhaus zegt dat hij net als de Kamer „zeer sterk hecht aan de onafhankelijkheid” van de commissie. Die moet onder meer nagaan „welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was” en of daarbij passend is gehandeld.

MH17

De minister zegt juist Joustra te hebben gevraagd voor de klus, omdat hij veel ervaring heeft met het leiden van onafhankelijk onderzoek. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en deed hij onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne. Volgens Grapperhaus is zijn kennis van het veiligheidsdomein van groot belang en hij was ook op korte termijn inzetbaar.

De andere twee commissieleden zijn Pauline Meurs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, en Albert van Wijk, oud-procureur-generaal van het Openbaar Ministerie.

Naast dit onderzoek loopt er nog een ander breed onderzoek van een adviescollege naar het hele stelsel van bewaken en beveiligen.