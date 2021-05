Belgische leger en politie hervatten zoektocht naar Jürgen Conings in Hoge Kempen

De 46-jarige zwaarbewapende Conings zou het, indien nog in leven, gemunt hebben op „virologen en het regime.” Zijn auto werd afgelopen week aangetroffen in de omgeving van de zoeklocatie, samen met vier raketwerpers die uit een kazerne waren ontvreemd. Conings is een schietinstructeur die extreemrechtse sympathieën zou hebben. Hij staat bij de militaire inlichtingendienst zelfs bekend als gevaarlijk. Er wordt gevreesd dat de man die in Afghanistan heeft gediend, aanslagen beraamde.

Conings liet meerdere afscheidsboodschappen achter in de auto, waaruit behalve dreigementen ook zelfmoordplannen blijken. De Belgische politie had volgens de plaatselijke media geen aanwijzingen dat de voortvluchtige de Nederlandse grens is overgestoken en er is met een enorme mankracht in de bossen van de Hoge Kempen vergeefs naar Conings gezocht. De militair woont in deze omgeving.

Gouverneur Lantmeeters tweette donderdagochtend dat alleen het gebied waar gezocht wordt door de veiligheidsdiensten tijdelijk is afgesloten voor het publiek.